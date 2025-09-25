ロシアのミサイル攻撃を受けて、上空に立ち上る煙＝７日、ウクライナ首都キーウ/Vladyslav Sodel/Reuters

（ＣＮＮ）ティム・フリシュチュク君（５）は、新学期の初日を地下室で過ごすことになるとは思ってもいなかった。だが、９月２日、ウクライナ首都キーウで空襲警報が鳴ると、フリシュチュク君と新しい級友たちは地下に避難せざるを得なかった。

戦時下に入学すれば、そうなるのだ。

ロシアは年初から無人機（ドローン）の生産を拡大して以降、空からの攻撃は規模を増し、頻度も高まっている。従来は夜間に行われることが多かったが、ここ数週間は昼間の脅威が増えている。

ロシアが２０２２年２月にウクライナへの全面的な侵攻を開始して以来、キーウだけでも空襲警報は１８００回以上発令され、累計で２２００時間を超えている。今月最初の２週間は、１日平均２回の空襲警報が発令された。

その一つひとつの警報が数百万人の生活を止めてしまう。これはウクライナの民間人を恐怖と疲弊に追い込むロシアの戦略の一環だ。

「これらの大規模な攻撃は、（ロシアの）プーチン大統領やクレムリン（ロシア大統領府）の高官らがここ数カ月、公に繰り返し示してきたメッセージと同じだ。すなわち、ロシアは交渉にも戦争停止にも関心がないということだ」と、米シンクタンク戦争研究所（ＩＳＷ）のロシア分析官クリスティーナ・ハワード氏は語った。

ウクライナの学校は長年、こうした絶え間ない脅威の下で過ごしてきた結果、空襲警報への安全対策を細かく整えてきた。新入生向けのオリエンテーションには、避難経路や避難所の場所についての説明が加わり、時間割や食堂での注文制度といった日常的な案内と並んで行われる。

フリシュチュク君が入学したキーウ第一東洋言語ギムナジウムの副校長リュドミラ・アンドルク氏は、同校では、生徒７００人がシェルターに移動するのに６分かかると話した。

ウクライナのすべての学校と同様、この学校にも警察官が常駐し、避難の指揮をとっている。「弾道ミサイルの脅威だとわかれば、できる限り早く生徒をシェルターに移そうとしている」とアンドルク氏は述べた。

アンドルク氏によると、身体的な安全が最優先である一方、教師は子ども一人ひとりの心のケアも担っているという。

日常生活に大きな変化

ロシアはここ数カ月、無人機やミサイルの攻撃を激化させている。今月初めには一晩で無人機８００機以上とミサイル１３発を発射し、少なくとも市民１１人が犠牲となった。これは過去最大規模の攻撃だった。

キーウ郊外にあるラビナ・モールはウクライナ最大規模のショッピングセンターで、４５０を超える店舗や飲食店、大型映画館を備える。ピーク時には２万人が訪れる。

これほど多くの人が移動すると、安全な場所に避難しようとする人々がしばしば大規模な交通渋滞を引き起こす。

ラビナ・モールの最高経営責任者（ＣＥＯ）、ドミトロ・ラシン氏は、戦争の影響で買い物の習慣も変化したと語った。人々はぶらぶらと買い物をするよりも、目的を持って買い物をする傾向があり、警報が鳴って予定が中断された場合に備えて必要なものを買っているという。

一方で、突発的で感情に基づいた買い物も増えているという。ラシン氏は、「多くの人たちが『明日には自宅がミサイルで破壊され、この世にいないかもしれない』と自問している。調査でもその日暮らしの意識が強まっている」と語った。

文化イベントや映画上映、コンサート、演劇もたびたび中断される。

映画プロデューサーのオレクシー・コマロフスキー氏は「人々が長い中断の後でも映画を見に戻ってくるなら、その映画は本当に良い作品だ」と語り、警報によって映画の評価基準がまったく新しいものになったと指摘した。