¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡¦ÅÄÃæ¿ðµ©¼ç¾¤¬£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎàÏ¢ÇÆá¤òÀë¸À
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ö£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡×½éÂå½÷²¦¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬£²£µÆü¡¢£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¼ò°æÂçÍ´´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤È¡¢¼ç¾¤ÎÅÄÃæ¿ðµ©¡Ê£²£¹¡Ë¡¢½éÂå¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÎÓ¶×Æà¡Ê£²£µ¡Ë¤é£´Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£ÅÄÃæ¼ç¾¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ò°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö³Ú¤·¤ßÈ¾Ê¬¡¢ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬¡¢»î¹ç¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤Ï£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçºå»Ô¤Î¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÁ´£´£´»î¹ç¤È¤½¤Î¸å¤Î¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½÷»Ò£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£