長谷川京子、子どものための手作り弁当に「参考になる」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の長谷川京子が9月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】長谷川京子「参考になる」と話題の手作り弁当
長谷川は「おはようございます」とつづり、写真を投稿。人参とごぼうのきんぴら、鶏肉のソテー、さつまいもの胡麻和え、ブロッコリー、ゆで卵、トマトなどが木製の弁当箱に美しく詰められた手作り弁当を披露した。また、別容器には、デザートのマスカットが詰め込まれている。
この投稿に、ネット上では「参考になる」「愛情たっぷり」「バランス取れてる」「品数多い」「栄養満点」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
