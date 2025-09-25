矢田亜希子、ノースリーブ姿で素肌輝く「色白で綺麗」「着こなしオシャレ」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の矢田亜希子が25日、自身のInstagramを更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金あさ8時）でのノースリーブ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】矢田亜希子、ノースリ衣装で素肌際立つ
矢田は「今週も水曜ラヴィット！ありがとうございました！！とき宣ちゃんがシーズンレギュラー卒業ということでみんなで記念撮影！ラヴィット宣伝部にもなったし今年の夏の思い出になりました」とつづり、「ラヴィット！」での着用衣装を公開。胸元に透け感のある花柄レースが印象的な白のノースリーブから美しい素肌をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色白で綺麗」「着こなしオシャレ」「衣装似合ってる」「今日も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
