ミセス大森元貴、朝ドラ「あんぱん」老けメイク公開 別人級ショットに「誰かと思った」「クオリティすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第129話が、25日に放送された。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴の変貌ぶりが話題となっている。
【写真】ミセス大森、白髪交じり・大きなサングラス…老けメイク施した姿
作曲家のいずみたくさんをモデルにした、いせたくやを演じている大森。以前にインタビューなどで役作りのために約5kg増量したことを明かしている。第129話では、テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の初回放送を辛島健太郎（高橋文哉）、メイコ（原菜乃華）夫妻とともに見届けたたくやは、白髪交じりで少しふっくらしたようにも見える老けた姿で登場した。
同ドラマの公式X（旧Twitter）にて今回のオフショットが公開されると、SNS上では「もっくん（大森）に気付けなかった」「たくちゃん立派なおじさんになってる」「たくちゃん一瞬誰かと思った」「クオリティすごい」「ちゃんと老け込んでてすごい」などと驚きの声が多数上がった。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田美桜、のぶの幼なじみで、夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
