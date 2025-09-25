内田理央「秋っぽい」新カラーにイメチェン「おしゃれ」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の内田理央が25日、自身のInstagramを更新。秋らしいカラー新しい髪色を公開した。
【写真】内田理央「似合いすぎ」と話題の新ヘア
内田は「ヘアメンテナンス」「ちょっと秋っぽいカラーにしてもらいました」とコメントし、美容室で秋らしいブラウン系の新しい髪色が際立つ姿を披露。投稿では「色は3枚目が一番わかりやすいかも」と髪色の変化について詳しく説明している。
これまでのブラウンからニュアンスを変えたことがわかるこの投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「印象変わる」「真似したい」「秋らしい」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内田理央「似合いすぎ」と話題の新ヘア
◆内田理央、新髪色披露
内田は「ヘアメンテナンス」「ちょっと秋っぽいカラーにしてもらいました」とコメントし、美容室で秋らしいブラウン系の新しい髪色が際立つ姿を披露。投稿では「色は3枚目が一番わかりやすいかも」と髪色の変化について詳しく説明している。
これまでのブラウンからニュアンスを変えたことがわかるこの投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「印象変わる」「真似したい」「秋らしい」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】