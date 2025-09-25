群馬県前橋市の小川晶市長が男性部下と複数回ホテルを訪れたと報じられたことをめぐり、前橋市には2025年9月25日17時時点で590件の苦情や問い合わせの電話が寄せられた。市秘書課の担当者が明らかにした。

業務に支障「全くありませんでしたというわけではない」

小川市長をめぐっては、NEWSポストセブンが24日配信の記事で、既婚の男性部下と複数回ラブホテルを訪れていたと報じた。

小川市長は同日に会見を開き、「特定の職員と複数回、ホテルに行ったことは間違いがありません」と認め、「場所が極めて不適切だった」として謝罪した。一方で、「男女の関係はありません」と主張。その男性職員には「公私にわたる相談に乗ってもらっていました」と釈明した。最初は飲食店やカラオケで話をしていたが、「周りの目があり具体的な会話が制限される」として、ホテルで話をするようになったとした。

市秘書課の担当者はJ-CASTニュースの取材に対し、25日17時までの時点で、590件の電話での問い合わせが来ていると明らかにした。約9割が「今回の報道に対しての苦情」だったという。

主な内容については、「どうして打ち合わせをそういった場所でおこなっていたのか」「そこ（ホテル）に入ったということは、やっぱりそういうことがあったんじゃないか。どうして嘘をつくんだ」といった声が多かったとした。

こうした苦情の電話について、秘書課だけでは対応が難しく、ほかの課にも協力をしてもらっていたという。通常業務への支障について、前出の担当者は「これだけの件数ですので、全くありませんでしたというわけではないと思います」と話した。

小川市長は、市の公式サイトによると、群馬県議として4期務めたのち、24年2月に前橋市長に初当選した。