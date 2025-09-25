スズキ「新型ハスラー」まもなく登場か!? カクカクボディに斬新“ツルツルフェイス”採用の「軽SUV」がスゴかった！ 「eWX」コンセプトカーが示す次期モデルの正体は？

まるでスズキ「新型ハスラー」!?

まもなく「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます（2025年10月30日から11月9日）。

それまでの「東京モーターショー」に代わって、前回の2023年から、「ジャパンモビリティショー（JMS）」へと生まれ変わったのですが、初めてJMSに登場して話題となったコンセプトカーとして、スズキ「eWX」を紹介します。

スズキ「新型ハスラー」として登場なるか！

【画像】超カッコいい！ これが「次期ハスラー」!? 画像を見る（30枚以上）

eWXは、その車名からも想像できるように電気自動車となっており、その航続距離は230kmとされています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1620mmと、スズキが得意とする軽自動車枠に収まっており、“軽ワゴンEV”と称されていました。

そんなeWXのエクステリアデザインは、EVならではのグリルがないツルっとしたフロントフェイスに、サイドウィンドウの枠やホイールカバー、フロントバンパーサイドの加飾などに蛍光イエローカラーがあしらわれており、前後のライト類もこの加飾部分と同じ丸みを帯びた長方形となるなど、かなりコンセプトカー然としたものとなっています。

ただし、コンセプトカーらしい部分以外を見てみると、角ばったスクエアなキャビンや大径のタイヤホイール、そしてフェンダーアーチの処理などが、スズキの人気軽クロスオーバーの「ハスラー」を思わせるデザインとなっていました。

また、インテリアは、四角形のハンドルやアームレストに仕込まれたスイッチ類などはコンセプトカーらしい斬新なデザインを採用。

その一方で、ドアトリムやフロントシートバック、助手席側のインパネにゴムバンドなどを用いて小物などを固定できる点などは、ハスラーで実際に採用されているもので、eWXは次期ハスラーを意識している可能性は高いと言えるのではないでしょうか。

スズキの軽ワゴンと言えば「ワゴンR」が代表格ではありますが、ハスラーもワゴンRのプラットフォームを流用して生まれているため、フルモデルチェンジをした際はハスラーと共にEVモデルが設定される可能性もありそうです。

実際、ジャパンモビリティショー2023ではスズキは「eVX」というコンセプトカーを出展しており、このモデルが「eビターラ」として実際にデビューしていますから、同じ舞台に展示されていたeWXが近々デビューしてもおかしくはないものと思われます。

※ ※ ※

軽自動車のEVといえば、元祖モデルの三菱「i-MiEV」に始まり、日産「サクラ」／三菱「eKクロスEV」に加え、最近はホンダから「N-VAN e：」や「N-ONE e：」も登場しています。

軽EVの需要が高まっている今、「ハスラーEV」が登場すれば注目を集めることは間違いないでしょう。