架空の投資話で多額の金をだまし取ったとされる元・占い師の女が再逮捕されました。知人の腕時計を預かり、質入れして横領した疑いです。「おまじないをかけてパワーチャージする」などと言って、借り受けていたとみられています。

横領の疑いで25日、再逮捕されたのは、福岡県飯塚市の無職、春山こと田斉法子容疑者（51）です。



警察によりますと、田斉容疑者は3年前、福岡市早良区に住む46歳の事務員の女性から時価200万円相当の腕時計を預かったあと、福岡市西区の質店に190万円で質入れし、横領した疑いです。





「ウラの組織の人に」

当時、「占星術師」として活動していた田斉容疑者。女性と一緒に東京都内の百貨店に行き「ハイクラスな腕時計を持っておくことが悪い気を寄せつけないお守りになる」と、女性に腕時計の購入を勧めました。その後、「おまじないをかけてパワーチャージする」と言って借り受けたとみられています。警察によりますと、質入れして得た190万円のうち、およそ150万円は、その日のうちにクレジットカードの引き落としに使われた形跡があるということです。女性は親族と合わせて2億円以上をだまし取られたとみられるということです。警察の調べに対し、田斉容疑者は黙秘しています。

捜査関係者によりますと、これまでの取り調べの中では「名前を言えないウラの組織の人に現金を預けている」といった趣旨の話をしているということです。



田斉容疑者は7年前、知人女性に架空の投資話を持ちかけ1000万円をだまし取ったとして、4日に逮捕されていました。その女性と夫も「ウラの組織」をにおわせる発言を耳にしていました。



■被害女性の夫

「“”カーテンの向こう側”という存在が出てくる。その人たちが“悪の組織”みたいな感じ。」

■被害女性

「本当はそこに預けていたけれど、ある時、事業が止まったと。」

また、5000万円以上の被害を訴えている別の夫婦は。



■夫

「田斉容疑者自身ではなくて、そのウラで操作している組織があって、場合によっては命が危ないかもしれない、一時期はそう思っていました。」

翌日の残高は6702円

こちらは、FBSが関係者から入手した、田斉容疑者が使用していたとみられる銀行口座の取引き履歴です。2650万円が入金されると数十万円、数百万円に分けインターネットで送金したり現金で引き出したりしていることが分かります。翌日の残高はわずか6702円でした。

捜査関係者によりますと、田斉容疑者は入金があれば、すぐに他人への配当金名目で送金し、口座に現金がほとんど残らない「自転車操業」の状態を10年以上、続けていたとみられます。



警察は、田斉容疑者がおよそ70人から20億円ほど集めたとみて全容解明を進めています。