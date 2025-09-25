学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の暫定エントリーメンバー（各チーム選手１０人以内）が２５日、発表された。

昨季、出雲駅伝と全日本大学駅伝２冠の国学院大は、卒業した平林清澄（現ロジスティード）と山本歩夢（現旭化成）を除く前回の優勝メンバー全員が順当に名を連ねた。前回は青木瑠郁（４年）が１区３位、辻原輝（３年）が３区４位、野中恒亨（３年）が４区区間賞、上原琉翔（４年）が５区区間賞とそろって好走した。優勝経験者を中心に連覇を目指す。

昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大は、エースの佐藤圭汰（４年）がメンバー外。山川拓馬、伊藤蒼唯、帰山侑大の最上級生を中心に戦う。

昨季の箱根駅伝王者は、その箱根Ｖメンバーの黒田朝日（４年）、宇田川瞬矢（４年）、塩出翔太（４年）、小河原陽琉（２年）が順当にメンバー入り。２４日の絆記録挑戦会５０００メートルで自己ベスト記録を３１秒５６も更新する１３分４３秒９９でチーム３位となった神邑亮佑（１年）ら新戦力も台頭している。

中大は昨季の箱根駅伝で１区から３区まで先頭を突っ走った吉居駿恭（４年）、溜池一太（４年）、本間颯（３年）を中心に初の出雲駅伝優勝を狙う。

伝統校の早大は、今季好調のエース山口智規（４年）、今季の箱根駅伝５区で区間賞候補の「山の名探偵」工藤慎作（３年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）ら好選手がそろう。

駅伝巧者の創価大は石丸惇那（４年）、小池莉希（３年）、スティーブン・ムチーニ（３年）らを逸材が多く、優勝争いに加わる力を持っている。

国学院大、駒大、青学大、中大、早大、創価大が優勝候補に挙がる中、優勝争いを左右する存在となりそうなチームがアイビーリーグ選抜だ。アイビーリーグは米国北東部の８大学（ハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大）の総称で、いずれも世界有数の名門私立大。出雲駅伝では１９９８年からアイビーリーグ選抜を招待し、台風による大会中止、新型コロナウイルスの影響を除き、今年で２５回目の出場。東京世界陸上男子１万メートルに米国代表として出場し、１１位となったグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝がメンバー入り。ブランクスの１万メートル自己ベスト記録は２６分５７秒３０。日本記録（２７分９秒８０、塩尻和也）を大きく超え、出場選手で最速。ブランクスの出場区間が注目される。

６区間４５・１キロのスピード駅伝。今季も出雲路でスリリングな戦いから駅伝シーズンが開幕する。