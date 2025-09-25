２２日、ＰＲイベント出席者に製品を紹介する茶企業の担当者。（東京＝新華社配信）

【新華社東京9月25日】中国雲南省商務庁が主催し、同省在日（東京）商務代表処と日本雲南総商会が運営する特産品PRイベントが22日、東京で開かれた。中日両国の企業数十社の代表者が出席し、同省の企業5社の代表者がそれぞれ特色ある製品や経営モデルを紹介した。会場には生花やコーヒー、茶葉、天然キノコ、飲料など省産品が展示され、企業家らが将来の協力について意見交換した。

商務庁の李朝偉（り・ちょうい）庁長はあいさつで、高原で生産された良質な製品が東京に集まったことは、既存の協力関係を基盤とする両地の質の高い経済・貿易発展に向けた新たな出発点であると述べた。またイベントを契機に企業間の相互訪問や交流、文化への理解が進み、より多くの協力機会を創出することに期待を示した。

２２日、ＰＲイベントの会場に並ぶ雲南省の特産品。（東京＝新華社記者／梁晨）

在日中国大使館の羅暁梅（ら・ぎょうばい）公使は、雲南省が高原での特色ある農業やグリーン（環境配慮型）エネルギー、観光・ヘルスケアなどの分野で際立った優位性を持っていると紹介。両国の企業家が同省の地理的優位性を十分に活用し、協力を推進するよう望むと述べた。

日本国際貿易促進協会の安田真人理事長は、雲南省の商品がここ数年、非常に高品質化、ブランド化していると述べ、日本との間で経済・貿易がさらに拡大することに期待を寄せた。（記者/梁晨）