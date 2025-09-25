江蘇省で行われた展示販売会で、新疆の特産品を見る買い物客。（資料写真、南京＝新華社配信）

【新華社南京9月25日】中国新疆ウイグル自治区は今年、成立70周年を迎えた。70年間の劇的な変化は、新疆ペアリング支援（自治区に対する地域間協力の枠組み）という国家戦略の下、全国各地が心を一つにして夢を形にしてきた歩みと切り離すことはできない。

中国東部にあり経済が発展した江蘇省は、第1陣ペアリング支援実施省の一つとして大きな成果を上げてきた。支援分野は産業、教育、医療、生活基盤整備、文化交流など多岐にわたり、新疆の繁栄と進歩を着実に促進している。

ライブ配信で新疆農産物の販売支援を行う江蘇省企業の配信者。（資料写真、南京＝新華社配信）

同省による新疆クズルス・キルギス自治州への支援は2010年に始まり、24年末までに累計約70億元（1元＝約21円）の資金を投入。プロジェクト1080件余りを実施し、新疆支援幹部・人材1139人を派遣した。

同自治州江蘇実験中学の校舎に設置された電子掲示板には、その変化が表示されている。全国統一大学入試の本科（学部）合格ライン到達率は、23年には72.51％、24には年89.08％、25年には93.08％と上昇。この数値の背後には、ハード面の整備からソフトの導入、教育改革から管理の革新に至るまで、辺境地域の教育水準を飛躍的に引き上げる、同省による「全チェーン教育向上プロジェクト」の体系的取り組みがある。

新疆の学校で授業を行う江蘇省の新疆支援教師。（資料写真、南京＝新華社配信）

医療支援も豊かな成果を上げている。データによると、過去15年間で江蘇省の新疆支援医療チームはクズルス・キルギス自治州で延べ10万人以上を診療し、7500件以上の手術を実施。救急・重症患者延べ5500人以上を救った。

同省は1997年から、新疆イリ・カザフ自治州に対するペアリング支援も行っている。第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に入ってから24年までに、江蘇省ペアリング支援新疆イリ・カザフ自治州前方指揮部は産業支援資金累計20億900万元を投入し、同省の製造業企業60社余りを自治州各地の大規模産業パークに誘致している。（記者/何磊静）