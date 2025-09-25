日本テレビ・中島芽生アナ、2月に双子の男児を出産していた「2人の命と必死に向き合っていました」【報告全文】
日本テレビの中島芽生アナウンサー（35）が25日、自身のインスタグラムを更新。今年2月に双子の男の子を出産していたことを公表した。
【写真】かわいい双子の背面ショットを添えて…出産を報告した中島芽生アナ
中島アナは「ご無沙汰しております。ご報告が遅くなりましたが、今年の2月に双子の男の子を出産いたしました」と報告。「そっくりでいて、全然違う2人との毎日は、驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです」と日常を伝え、「出産してから2人の命と必死に向き合っていましたら、あっという間に時が過ぎ、気付けば半年以上が経っておりました。驚きです」とつづった。
そして「家族や友人をはじめ、たくさんの方々の助けや励ましのお言葉があったからこそ、ここまでなんとか来られました。本当に感謝しかありません」と周囲へ感謝する一方、「多胎児に関する情報の少なさ」について不安や疑問を感じていたと告白。今後「私自身の体験や気付きを少しずつ発信し、どなたかの参考になれば嬉しいです」と伝えた。
中島アナは1990年4月生まれ、大阪府出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、2013年に同局に入社した。18年2月に結婚、24年9月に日本テレビ系『news zero』（後11：30）で妊娠したことを伝えていた。
■報告全文
ご無沙汰しております。
ご報告が遅くなりましたが、
今年の2月に双子の男の子を出産いたしました。
そっくりでいて、全然違う2人との毎日は、
驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです。
出産してから2人の命と必死に向き合っていましたら、
あっという間に時が過ぎ、
気付けば半年以上が経っておりました。
驚きです。
家族や友人をはじめ、
たくさんの方々の助けや励ましのお言葉があったからこそ、
ここまでなんとか来られました。
本当に感謝しかありません。
一方で、妊娠中から感じていたのは、
多胎児に関する情報の少なさです。
書籍や記事を探しても不安や疑問は尽きず…。
同じように悩む方も多いのではないかと思いました。
そこで、私自身の体験や気付きを少しずつ発信し、
どなたかの参考になれば嬉しいです。
そしてこれからぶつかる壁を、
皆さんのお知恵もお借りしながら
乗り越えていきたいと思っています。
何はともあれ、私は元気に過ごしています！
季節の変わり目ですので、皆さまもどうぞご自愛ください。
中島芽生
#双子 #mdtwins
