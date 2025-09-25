カルビー「ポテトチップス」など一部商品を値上げ 来年2月2日より実施
カルビーが25日、「ポテトチップス」など一部商品の値上げを発表した。来年2月2日より順次、実施される。
【写真】楽しそう…！“ポテトの女王”としてポテトチップスCMに登場したMISIA（メイキングカット）
公式サイトに文書を公表。「価格改定及び内容量変更に関するお知らせ」と題し、「原材料価格の上昇を受けて一部商品の価格改定及び内容量変更を2026年2月2日（月）納品分より順次、実施させていただきますので、お知らせいたします」とし、「安全・安心でご満足いただける商品の提供に引き続き努めて参りますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
対象商品は、8〜15％程度の値上げとしたのが、「ポテトチップス」うすしお味など6品と「シリアル」フルグラなど4品で計10品。このほか、同「うすしお味」を160gから150gなど、「シリアル」も含めた13品の内容量を変更。さらに「ポテトチップス コンソメWパンチ」「マイグラ」それぞれ1品ずつを「新規格商品」として新発売することも発表した。
