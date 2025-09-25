『デジモン ビートブレイク』第1話あらすじ＆場面カット解禁 主人公の兄・天馬アスカ役は中井和哉
人気コンテンツ『デジタルモンスター』（デジモン）の完全新作テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク 10月5日放送開始）の第1話あらすじ＆場面カットが公開された。また、主人公・天馬トモロウの兄、天馬アスカ役は中井和哉に決定した。
シリーズ第10作目の主人公は、15歳・高校1年生の天馬トモロウ。そしてそのパートナーデジモンのゲッコーモンは、成長期・爬虫類型・データ種のデジモンとなっている。デジモンの新作テレビアニメは『デジモンゴーストゲーム』（2021〜23年）放送以来、2年ぶりとなる。
物語は、人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」が、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていき…人間とデジモンが描く新しい未来が描かれる。
1997年に登場した携帯ゲームから始まり、1999年にはテレビアニメが放送された『デジタルモンスター』シリーズ。デジモンの世界では、デジタルワールド内で進化を続ける「デジタルモンスター」が登場し、その数は1000体以上に。友情や成長をテーマにしたストーリーが、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、これまでテレビシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作されていた。
■第1話「感情の鼓動」あらすじ
サポタマによって管理された理想的な社会。その裏でデジモンと呼ばれる恐ろしい生命体が現れた。天馬トモロウは、同級生が襲われた事件をきっかけに感情を爆発させる。そのときサポタマが発光し、ゲッコーモンが現れたのだった。
