¡ÖÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¡×È½·è³ÎÄê¡¡²Ï¹ç½Î¹Ö»Õ¡¢¸Û¤¤»ß¤áÁÊ¾Ù
¡¡Âç¼êÍ½È÷¹»¡Ö²Ï¹ç½Î¡×¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤¿¹Ö»Õ¤ò¸Û¤¤»ß¤á¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬²Ï¹ç½Î¤Î¾å¹ð¤ò¼õÍý¤·¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£²Ï¹ç½Î¤ÎÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¤¿Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ö²Ï¹ç½Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·èÄê¤Ï18ÆüÉÕ¡£
¡¡²Ï¹ç½Î¤Ï¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Î¤¿¤áÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Û¤¤»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ö»Õ¤Ç¡¢Ï«ÁÈ¤Î½ñµÄ¹¤òÌ³¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¿®¸ã¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Ç¤âÏ«Æ¯¼ÔÀ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ï«ÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯8·î¡¢Ìµ´üÅ¾´¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÆ±Î½¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ï¹ç½Î¤Ï¸Û¤¤»ß¤á¤È¤·¤¿¡£