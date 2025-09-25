FLORALE BY Triumphから新「ホールガーメントⓇシリーズ」登場♡快適さと美しさを両立

女性のからだに寄り添い続けてきた「FLORALE BY Triumph」から、プレミアムライン「FLORALE LUXE」の新作「ホールガーメントⓇシリーズ」が登場しています。特別なニットマシンで立体的に編み上げられたシルクやカシミヤのインナーは、縫い目のない設計で驚くほどなめらか♡ 無駄を生まないサステナブルなつくりも魅力で、心地よさと環境への配慮を両立した一着です。

シルク100％の贅沢インナー

シルク100％の糸を使用した「ホールガーメントⓇシリーズ」は、上品な光沢とソフトな伸縮性が特長。

保湿性に優れ、夏は涼しく冬は暖かい快適さを提供します。さらに、MAYUCA®糸を採用しているためシルクの上質さはそのままに、ご家庭での手洗いも可能です。

なめらかな肌ざわりで、一日中やさしく包み込んでくれます。

秋冬のAROMATIQUE新作“Addicted Mood”で日常に特別な装い

カシミヤ×シルクの極上コンビネーション

カシミヤ50％とシルク50％をブレンドした素材は、軽やかで保温性・吸湿性にも優れています。リブ編みの立体感が心地よく、締め付け感のない自然なフィット感を実現。

インナーとしてはもちろん、アウター感覚でも着用でき、シンプルながら上質さを漂わせるデザインは大人の女性にぴったり♪

サステナブルで心地よい「新しい定番」へ

「FLORALE BY Triumph」の「ホールガーメントⓇシリーズ」は、シルク100％タイプとカシミヤシルクタイプの2種類が展開。

縫い目のない贅沢な着心地と、環境にやさしいつくりで、これからのインナー選びに新しい基準を与えてくれます。

自分を大切にしながら、心地よく、美しく過ごすための一着をぜひ手に入れてみてください♡