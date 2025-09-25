モーニング娘。'25の横山玲奈さん（24）が25日、メニエール病急性増悪と診断されたことを受けて、休養と治療のため出演を予定していた公演を欠席することが公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、「メンバーの横山玲奈ですが、8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました。医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました。あわせて、飛行機による長距離移動は控えるよう医師より指示を受けております」と、出演を欠席することになった経緯を説明。

続けて、「出演を心待ちにしてくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。本人自身も舞台に立つことを強く楽しみにしておりましたが、間際のご案内となりましたことも含め、どうかご理解賜れましたら幸いです」と呼びかけています。

また、横山さん自身のコメントも掲載され、「また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。私自身、海外でのライブをとても楽しみにしていました。悔しい気持ちでいっぱいです。楽しみに待ってくださっていた皆様へ、ご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります」とつづっています。

横山さんは、27日の上海でのコンサート、28日の台北でのイベントと29日のコンサート、あわせて3公演を欠席。今後の活動については、横山さんの体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定していくということです。