本格デビューから4年目を迎えているブランド米・サキホコレの出荷がまもなく始まります。



PRイベントに登場した横手市出身の俳優・壇蜜さんも今年の出来栄えに太鼓判です。



稲刈りの準備、万全のスタイルで登場した横手市出身の壇蜜さん。



自身がイメージキャラクターを務める県のブランド米サキホコレの稲刈りは雨のため行われませんでしたが、一足早く収穫されたサキホコレを試食しました。





本格デビューから4年目。春先の低温や、夏場の水不足、そして大雨を乗り越えた今年のサキホコレの味は！？壇蜜さん「一粒一粒しっかりしていて、かみしめるほどにうまみと甘みがパーッと広がって、なんか飲み込むのがもったいないと思うおコメになっています」「日照りとか水害とかそういったものを乗り越えた、難儀したその後のうまみっていうのかな。そういう難儀した後のおいしさをじわっと感じています」就任5か月、まだ“新米”の鈴木知事も、秋田のブランド米の人気拡大に期待しています。鈴木知事「確実にですね、県外の人からサキホコレおいしいよねって言われえることは増えています。間違いなく首都圏でも、全国的に認知度が高まっていますので、今年の出来も大変期待をしておりますので」生産者が「今年も出来は非常によい」と話すサキホコレは、来月4日・5日に秋田市で先行販売イベントを開催するほか、さまざまなキャンペーンを展開して、県の内外に広くPRすることにしています。