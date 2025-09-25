GRAPHTは、「GRAPHT STANDARD」シリーズよりゲームパッド『Omni Plus』をGRAPHT公式ECサイトや全国の家電量販店等にて10月31日に発売する。

（関連：【画像あり】『Omni Plus』の製品特徴まとめ）

『Omni Plus』は、前作のエントリーモデル『Omni』から、背面ボタンの割り当てやスティック・十字キーの交換といったクイックカスタム機能が新たに追加された。カラーバリエーションは、BlackとWhiteの2種類が用意されている。

ジョイスティックは高さの異なる2つ、方向キーは3つのタイプが用意されている。ゲームタイトルやプレイスタイルに合わせて手軽に交換が可能だ。

従来のメンブレンスイッチからメカニカルスイッチへと切り替え、採用した。0.3mmのアクチュエーションポイントが指のわずかな動きを即座にゲーム内へ反映させ、シビアなタイミングを求められる場面にも対応できる作りになっている。

背面ボタンは、ソフトウェア要らずのボタン操作のみで設定可能だ。そのため、パソコンやスマートフォンを持っていない人でも問題なく変更できる。

スティックとLT／RTトリガーは、耐久性や精度にも優れたホールエフェクトを搭載している。またLT／RTトリガーは、ストロークの深さを切り替えできる。

『Omni Plus』本体と一体になったデザインとカラーリングが特徴の充電機能付きスタンドも用意されている。底面はドングルを収納するスペースがあり、レシーバーとしても機能している。公式ECサイトではスタンド単体で販売されるほか、全販売店合計先着1,000台にコントローラー本体に無料で同梱される。

『Omni Plus』は、9月25日より予約開始、10月31日に発売される。価格は6,980円（税込）だ。9月28日まで開催中の『東京ゲームショウ2025』GRAPHT展示ブース（Hall9-C27）にて実機を展示・試遊している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）