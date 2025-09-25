¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óºÇ½ª²ó¡Û¡Ö¿ó¤Ï¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤Î¤Ö¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ä¡Ò26ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¤Î¤Ö¤òÊú¤´ó¤»¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤Ï26Æü¡¢Âè130²ó¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÒÂè130²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Î¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸åÂà±¡¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¿ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤È¿Ò¤Í¡¢º£Ç¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤Î¤Ö¤òÊú¤´ó¤»¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£¤Î¤Ö¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¿ó¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö¿ó¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤È¡½¡½¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£