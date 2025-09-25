史上最年少プロの加藤金次郎はイーブンパー87位発進 “雨のち晴れ”のデビューに「前半30点。後半100点」
＜パナソニックオープン 初日◇25日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞歴史に名を刻むティショットがフェアウェイに飛んだ。ツアー史上最年少となる15歳142日のプロデビュー。中学生プロの加藤金次郎（愛知・水無瀬中3年）は特別な日にも、心に揺れはなかった。
〔写真〕あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
「そんなに緊張しませんでした。ティショットもいい感じで打てました。パットもいい感じで打てたので、入ったと思ったけど…。ちょっと悔しかったです」インの10番パー4から出て、2打目はグリーン奥のエッジにこぼれた。パターでのバーディトライはカップを2.5メートルほどオーバーし、パーパットはカップに蹴られた。11番パー4もパーオンを逃し、2連続ボギーの船出。15番パー4でもスコアを落としたが、慌てず騒がずだ。後半は3バーディ・ボギーなし。残り130ヤードの2打目をピンそば3メートルにつけた5番パー4でプロ初バーディを奪い、8番パー4で7メートル、9番パー5で2.5メートルをきれいに沈め、鮮やかな2連続バーディで締めた。パーオン率は66.7％（12/18）。同組の杉浦悠太、小木曽喬に20〜30ヤードほど置いていかれたドライバーの飛距離は、2打目以降のショットの正確性でカバーした。「前半と後半でまったく違うプレーでした。前半は30点くらいだったけど、後半100点に近いくらいのプレーができた。このゴルフをあしたも続けていきたい」大阪のギャラリーの存在も大きな力となった。「金ちゃん、頑張れ！」「金次郎、ナイス！」といった声が何度も飛んだ。愛知・瀬戸市出身に加藤に対し、「地元じゃないのに、多くの方が来てくださった。応援は力になるし、気持ちよくラウンドできました。『ナイスショット』とか声をもらえると、すごく力になります」。重圧とは無縁。緊張することなく18ホールを完走した。しかも、最後は2連続バーディ。生まれたてのルーキーは見せ場を心得ている。イーブンパーのままでは予選通過は厳しい。「でも、きょうの後半はショット、パットともいい感じだった。このゴルフを続けていければ…。ファンのみなさんが『来て良かった』と思えるようなゴルフがしたい」。アマ時代に出場した4試合で一度もなかった決勝ラウンドへ―。2日目は前半も、後半も100点満点を目指す。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パナソニックOP 初日の結果
最新！ 男子賞金ランキング
史上最年少プロ・加藤金次郎が会見「すごくワクワクしています」
女王からは“発破”も 山下美夢有が弟・勝将の試合をプロ転向後初観戦「なんかね…圧はありますよ」
国内女子ツアー 初日の組み合わせ
〔写真〕あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
「そんなに緊張しませんでした。ティショットもいい感じで打てました。パットもいい感じで打てたので、入ったと思ったけど…。ちょっと悔しかったです」インの10番パー4から出て、2打目はグリーン奥のエッジにこぼれた。パターでのバーディトライはカップを2.5メートルほどオーバーし、パーパットはカップに蹴られた。11番パー4もパーオンを逃し、2連続ボギーの船出。15番パー4でもスコアを落としたが、慌てず騒がずだ。後半は3バーディ・ボギーなし。残り130ヤードの2打目をピンそば3メートルにつけた5番パー4でプロ初バーディを奪い、8番パー4で7メートル、9番パー5で2.5メートルをきれいに沈め、鮮やかな2連続バーディで締めた。パーオン率は66.7％（12/18）。同組の杉浦悠太、小木曽喬に20〜30ヤードほど置いていかれたドライバーの飛距離は、2打目以降のショットの正確性でカバーした。「前半と後半でまったく違うプレーでした。前半は30点くらいだったけど、後半100点に近いくらいのプレーができた。このゴルフをあしたも続けていきたい」大阪のギャラリーの存在も大きな力となった。「金ちゃん、頑張れ！」「金次郎、ナイス！」といった声が何度も飛んだ。愛知・瀬戸市出身に加藤に対し、「地元じゃないのに、多くの方が来てくださった。応援は力になるし、気持ちよくラウンドできました。『ナイスショット』とか声をもらえると、すごく力になります」。重圧とは無縁。緊張することなく18ホールを完走した。しかも、最後は2連続バーディ。生まれたてのルーキーは見せ場を心得ている。イーブンパーのままでは予選通過は厳しい。「でも、きょうの後半はショット、パットともいい感じだった。このゴルフを続けていければ…。ファンのみなさんが『来て良かった』と思えるようなゴルフがしたい」。アマ時代に出場した4試合で一度もなかった決勝ラウンドへ―。2日目は前半も、後半も100点満点を目指す。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パナソニックOP 初日の結果
最新！ 男子賞金ランキング
史上最年少プロ・加藤金次郎が会見「すごくワクワクしています」
女王からは“発破”も 山下美夢有が弟・勝将の試合をプロ転向後初観戦「なんかね…圧はありますよ」
国内女子ツアー 初日の組み合わせ