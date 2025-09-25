女子プロゴルファーが大好物の餃子を堪能！「ビールは我慢」も満面の笑みに「どこのアイドルかと思った」と反響
林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。餃子の絵文字に「らぶ」とハートマークを添え、大好物を堪能した様子を伝えた。
【写真】林菜乃子のうっとり顔
投稿では、餃子を頬張りながら「美味しい〜」といった表情で頬に手を添えるショットや、思わず口元を押さえて笑みをこぼすお茶目な姿を公開。さらに香ばしい焦げ目のついた焼きとうもろこしご飯や、緑と白の2色が映える餃子のグルメ写真もアップされ、食欲をそそる内容となっている。ハッシュタグでは「ビールは我慢」「いつかのご褒美の日」と、ビールは控えつつも満足感たっぷりの食事を楽しんだことを明かした。この投稿にファンからは「幸せそうな笑顔なこと」「どこのアイドルかと思ったら、菜乃子ちゃんだったー」「えーんかわいい」とコメントが寄せられ、林の愛らしい姿や飾らない魅力に反響が集まっている。今季はレギュラーツアーで12試合に出場し、6度の予選通過を記録している林。26日開幕の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」ではファンの声援を力に変え、上位進出を目指したい。
