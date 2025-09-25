2勝目を経て戻ってきた“思い出の宮城” 安田祐香は初のディフェンディング大会に「ワクワクしてます」
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 事前情報◇25日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞昨年、悪天候の影響で27ホールに短縮された宮城決戦を制し、ツアー初優勝を飾った安田祐香。あれから1年…プロアマが行われたきょうも雨雲に覆われた利府ゴルフ倶楽部で、当時の記憶を振り返った。
【写真】これは新XXIO？ 利府でかっこいい新作1Wを発見！
思い出の地に再び足を踏み入れると、「インコースは結構思い出してプレーしてましたね。ここでバーディを取ったなとか。最後の終盤4ホールくらいは中断もあって、すごく寒かったな」と、初優勝の場面が自然とよみがえる。今季は「富士フイルム・スタジオアリス」で2勝目を挙げ、さらに成長した姿で宮城に戻ってきた。「2勝目を挙げたときは自信を持ってプレーできましたし、混戦の中で勝ち切れたのは、さらに自信につながりました」と振り返る。練習ラウンドを重ね、昨年とコースセッティングの違いも感じている。「すごく硬い。そこは去年と違うかな」。多くの選手が口を揃えるグリーンのコンパクション。止まらないグリーンに「2桁いけば優勝争いかなと思います」と、想定する優勝スコアも低めに見積もった。2勝目以降は予選落ちも経験し、6月の「ニチレイレディス」からトップ10入りがない。ただ「（状態は）悪くはないですけど、良くもない。最近は噛み合わないことが多いですけど、ゴルフ自体はいい方かなと思います」と、現状を楽観的に受け止める。開幕2日前の水曜日には『宮城県立こども病院』を慰問。2004年から続く社会貢献活動の一環で、安田も子どもたちから大きな力をもらった。「みんなかわいくて。私がいたところはすごく小さな子供だったんですけど、かわいかったです」と笑みを浮かべる。初めてディフェンディングチャンピオンとして迎える今大会。「ワクワクしてます。緊張は少しあるんですけど、いいプレーができたらいいなという感じです」と、気持ちは自然と高まってくる。「牛タンを食べたい」と仙台名物にも舌鼓を打つつもり。リラックスした表情を見せつつ、思い出の地で再び花を咲かせたい。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
安田祐香は何時から？ 第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
今週決着！ 最新の女子第2回リランキング表
安田祐香の今季成績
安田さんのドレス姿は清楚＆大人っぽい！【写真】
アオカナさんに髪をほどいてもらったら雰囲気が激変【写真】
【写真】これは新XXIO？ 利府でかっこいい新作1Wを発見！
思い出の地に再び足を踏み入れると、「インコースは結構思い出してプレーしてましたね。ここでバーディを取ったなとか。最後の終盤4ホールくらいは中断もあって、すごく寒かったな」と、初優勝の場面が自然とよみがえる。今季は「富士フイルム・スタジオアリス」で2勝目を挙げ、さらに成長した姿で宮城に戻ってきた。「2勝目を挙げたときは自信を持ってプレーできましたし、混戦の中で勝ち切れたのは、さらに自信につながりました」と振り返る。練習ラウンドを重ね、昨年とコースセッティングの違いも感じている。「すごく硬い。そこは去年と違うかな」。多くの選手が口を揃えるグリーンのコンパクション。止まらないグリーンに「2桁いけば優勝争いかなと思います」と、想定する優勝スコアも低めに見積もった。2勝目以降は予選落ちも経験し、6月の「ニチレイレディス」からトップ10入りがない。ただ「（状態は）悪くはないですけど、良くもない。最近は噛み合わないことが多いですけど、ゴルフ自体はいい方かなと思います」と、現状を楽観的に受け止める。開幕2日前の水曜日には『宮城県立こども病院』を慰問。2004年から続く社会貢献活動の一環で、安田も子どもたちから大きな力をもらった。「みんなかわいくて。私がいたところはすごく小さな子供だったんですけど、かわいかったです」と笑みを浮かべる。初めてディフェンディングチャンピオンとして迎える今大会。「ワクワクしてます。緊張は少しあるんですけど、いいプレーができたらいいなという感じです」と、気持ちは自然と高まってくる。「牛タンを食べたい」と仙台名物にも舌鼓を打つつもり。リラックスした表情を見せつつ、思い出の地で再び花を咲かせたい。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
安田祐香は何時から？ 第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
今週決着！ 最新の女子第2回リランキング表
安田祐香の今季成績
安田さんのドレス姿は清楚＆大人っぽい！【写真】
アオカナさんに髪をほどいてもらったら雰囲気が激変【写真】