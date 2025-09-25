金田久美子が全員金髪の親友たちと笑顔全開！「オール美人！」華やかバースデーショット公開
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「気が合いすぎる大好きな地元の友達」と紹介すると、地元の友人たちとのプライベートなひとときを振り返った。
【写真】全員金髪！ 金田久美子と親友たち
「ゴルフから離れられる貴重な時間です。笑」とつづり、友人たちと顔を寄せ合い、笑顔でカメラを見つめる写真を公開。3枚並ぶグループショットは、金田が真ん中でバースデープレートを手に持ち、友人らとのお祝いの瞬間だ。「一か月以上過ぎてるけどお祝いしてくれたありがとう」と感謝の言葉を添えた。投稿には他にも、テーブルでお茶を楽しむ写真や、ベビーキウイとアイスクリームが乗ったバースデープレート、湯気の立つカニ鍋の登場シーンもアップされ、最後には金田がソロでプレートを持つ写真で締めくくられている。ハッシュタグでは「全員36オーバー」「年増金髪」「類は友を呼ぶの図」「何十年もこーやって楽しい時間過ごせて幸せ」と、金田を含む5人全員が明るい金髪で、似たような雰囲気を持つ気心知れた友人たちとの笑顔あふれる時間を過ごしたことを伝えた。この投稿にファンからは「オール美人」「すげ〜金髪軍団」「いやいやアイドルやん！ デビュー間近？」とコメントが寄せられ、華やかな雰囲気に多くの反響が集まった。オフではゴルフから離れ友人たちと過ごしたプライベートな時間でリフレッシュした金田。次戦は26日に開幕の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」に出場。充実したひとときで気分を整え、次戦でも落ち着いた気持ちで臨むことができそうだ。
