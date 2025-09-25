カンテレは25日、大阪市内の同局で秋の改編会見を開催。情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）のMCを務める青木源太（42）が登場した。

同番組は9月29日からフジテレビなど関東地区にも放送を拡大。1部（後1・50〜）と2部（後2・48〜）構成で、関東地区は2部のみの放送となる。また、10月1日から秋田、同6日から長崎が1部のみ放送開始。全国19局での放送となる。

青木は「身の引き締まる思い。エリア拡大はうれしい」とホオを紅潮させた。番組はこれまでとスタイルを変える予定はない。「生にこだわる。午後2時、3時台に何が起こっているかをしっかりお伝えする」とリアルタイムに特化。さらに関西色いっぱいの“熱いトーク”で政治経済からエンタメまで楽しい雰囲気を作るのが得意なレギュラー陣がしゃべりまくる。

4人のレギュラーもエリア拡大を楽しみにしている。月曜担当のハイヒールリンゴは「関東？自然体で。大阪弁が分からんかったら言うてください」とニヤリ。火曜担当のブラックマヨネーズ・吉田敬は「最初は1時間番組で、2時間番組になり、今度は東京へ。でも、給料は1・5倍にもなってない。そういうところを一切出さずに」と笑わせた。

木曜担当のメッセンジャー・黒田有は「大阪っぽさを残して。お口に合わんかったらその時はその時。言われたら変えるタイプなんで」と臨機応変を強調。金曜担当の小籔千豊は「軽快なトークとほっこりしたnews。いい番組です。この雰囲気、関東の皆さんにも居心地のよさを提供したい」とPRしながら、最後は「他の曜日のメインのリンゴさん、吉田、黒田さん。この3人はろくでもないのでクビにすることが近々の課題です」と笑いで締めくくった。

同時間帯は、MBS・TBS系で「ゴゴスマ」、YTV・日本テレビ系「ミヤネ屋」と帯番組で強力なライバルが目白押し。「宮根さん、石井さんから学ぶことは多い。まだまだ一歩ずつ地道に積み重ねる」と青木アナは気を引き締めていた。