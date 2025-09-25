木曜日は発達した低気圧や前線の影響で、日本海側では雨が降り、特に北日本では雨脚が強まった所がありました。金曜日は高気圧に覆われて、天気が回復するところが多くなる見込みです。しかし、北海道は上空の寒気の影響で、大気が不安定となるでしょう。

【金曜日の天気の移り変わり】

金曜日の明け方にかけては日本海側で雨が降り、新潟県などで雨脚が強まる所がある予想です。金曜日の朝はまだ日本海側では一部で雨が残る所がありますが、天気が回復して晴れる所が多い見込みです。日中になると、日本海側も含めて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ、北海道では急に雨雲が発達して、雨や雷雨となる所がある予想です。夕方以降、夜にかけて、九州南部では一部で雨が降る所があり、関東では、夜遅くは一部で雨が降る所がありそうです。

【予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：23℃

青森 ：28℃ 盛岡：27℃

仙台 ：30℃ 新潟：28℃

長野 ：27℃ 金沢：29℃

名古屋：33℃ 東京：31℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：31℃ 松江：30℃

高知 ：32℃ 福岡：31℃

鹿児島：33℃ 那覇：33℃

9月下旬ですが、東北南部から九州にかけては30℃以上の真夏日の所が多い予想です。朝と日中との気温差が大きい所もあり、体調管理に気を付けて下さい。

【週間予報】

西日本は土曜日までは晴れますが、日曜日は日本海側で雨が降りだし、月曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。東日本〜北日本は、土日は晴れる所が多い見込みですが、月曜日は広い範囲で雨が降る予想です。また、東京は10月に入っても日中は25℃以上の夏日が続き、まだまだ半袖が活躍しそうです。