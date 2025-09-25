日米両政府が来月下旬に韓国で開催される国際会議に合わせて、トランプ大統領の日本訪問を調整していることが分かりました。

来月下旬に韓国で開催されるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席する予定のトランプ大統領。

日米両政府によりますと、この機会に合わせ、トランプ氏が日本を訪問する方向で調整しているということです。実現すれば、大統領に返り咲いてから初めての日本訪問となります。

第一次政権時、「令和初」の国賓として来日したトランプ氏。その時は、大統領専用ヘリで当時の安倍総理とゴルフを行い、大相撲を観戦。アメリカ大統領として初めて日本の護衛艦に乗船し、強固な同盟関係をアピールしました。

アメリカ トランプ大統領

「アメリカを代表して、私たちの軍隊を守るために日本がしてくれている全てのことに深い感謝を示します」

ただ、今回は国賓ではなく、韓国で行われるAPECに合わせての訪問のため、長期間の滞在にはならないとみられています。

きのうまでアメリカを訪問し、トランプ大統領と立ち話をした石破総理は。

石破総理

「いろんなことが脳裏をよぎったところでございます。日米同盟の重要性は、今後も決して揺らぐことはございません」

実現すれば、石破総理の後任の総理大臣が初めて会談することになるとみられるトランプ氏の来日。

会談がおこなわれた場合、関税や対米投資のほか、日本の防衛費のあり方、新しい総理のアメリカ訪問などについても協議されるものとみられます。