経済同友会の岩井睦雄代表幹事代行は２５日の定例記者会見で、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入を巡り警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事の処遇について、「月内をめどに結論を出すため、急ピッチで検討を進めている」と述べた。

同友会は１１日、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置した。審査会は同友会の理事４人、監査役１人の委員５人で構成し、新浪氏の処分の必要性などについて議論している。

岩井氏は会見で、これまでに審査会を４回開き、新浪氏への聞き取り調査を２回行ったと明らかにした。同友会の全会員約１７００人を対象に、新浪氏の事案をどう受け止めたかを尋ねる無記名のアンケート調査も行い、会員の２割から回答を得たという。新浪氏の処遇手続きで参考にする。

同友会は審査会の議論が終わり次第、臨時理事会を開き、代表幹事の続投や職務の一時停止、辞任勧告、解職といった新浪氏の処遇を決議する。

処遇にあたっては、サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任し、現在は経営者ではないという「資格要件」や、警察の捜査を受ける事態を招いたトップとして「資質」の両面が考慮されるという。岩井氏は「公益性のある団体のトップとしてふさわしいのかを検討していく」と説明した。

新浪氏は１日付でサントリーＨＤ会長を辞任した。同友会の代表幹事については、同友会の判断に委ねるとして活動を自粛している。