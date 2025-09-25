モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が、「メニエール病急性増悪」と診断された。ハロー！プロジェクトの公式サイトで25日、発表された。

横山について「8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました」と伝えられた。

9月下旬のコンサート、イベント出演を見合わせる。横山は7月に、秋のツアーをもってモーニング娘。'25およびハロー!プロジェクトを卒業、芸能活動の終了も発表しており、12月5日に横浜アリーナで卒業公演が予定されている。

横山自身もこの日、公式サイトへメッセージをアップした。

◇ ◇

いつも応援してくださっている皆様へ

8月の上旬から耳の不調が続き、病院で受診しながら活動を続けていました。

また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。

私自身、海外でのライブをとても楽しみにしていました。悔しい気持ちでいっぱいです。

楽しみに待ってくださっていた皆様へ、ご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。

1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります。

モーニング娘。'25 横山玲奈