１０月１６日の伊藤道場・新宿フェイス大会に向けた公開記者会見が２５日、大田区の道場で行われ、スターダムのさくらあや（２９）がＣｈｉＣｈｉ（エボリューション）を「Ｓａｒｅｅｅの金魚のフン」とののしった。

この大会でさくらは梨杏（スターダム）と組んでＣｈｉＣｈｉ＆叶ミク（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）と激突する。

会見では「ＣｈｉＣｈｉとの戦いは半年ぶりになります。お互いがどれだけレベルアップしたのか楽しみです」と目を細めた。しかし、スターダムのシングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」でＳａｒｅｅｅのセコンドを務めたＣｈｉＣｈｉと叶について「最近２人がスターダムのリングでうろちょろしてて、ずっと目ざわりやなって思っててん」と告白。「もうスターダムのリングに来たくなくなるぐらい完膚なきまでにぶちのめす」と目をぎらつかせた。

さらに「最近のＣｈｉＣｈｉってＳａｒｅｅｅさんの金魚のフンにしか見えへんねん。あの頃のギラギラなＣｈｉＣｈｉはどこいったん」と挑発。怒りの頂点に達したＣｈｉＣｈｉと取っ組み合いのケンカが始まった。

髪の毛をつかみ合いながら「あの頃の魅力的なＣｈｉＣｈｉを私が引き出してやるよ！！」と絶叫したさくら。仲裁が入ると落ち着きを取り戻し、「ありがとうございました」と吐き捨てて控室へと引き上げていった。新進気鋭の若手同士が火花を散らしている。