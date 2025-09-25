JICA＝国際協力機構は25日、長井市を含む全国4自治体をアフリカ諸国のホームタウンに認定する事業を撤廃すると発表しました。



JICA＝国際協力機構は午後5時頃、都内で緊急の記者会見を開きました。



JICA・田中明彦理事長「関係者との協議を踏まえアフリカホームタウン構想はこれを撤回する」



この問題は、JICAが国内4自治体をアフリカ諸国のホームタウンに認定したことがきっかけに混乱が起きたものです。ホームタウンには長井市のほか千葉県木更津市、新潟県三条市、愛媛県今治市、が認定されました。本来は国際交流の強化を図ることが狙いでしたが、国外での誤った報道などがSNS上で拡散され、各自治体には「移民を大量に受け入れるのか」といったクレームや問い合わせが殺到しました。





JICA・田中明彦理事長「4つの自治体に過大な負担が生じる結果となった。関係自治体の皆さまにあらためてお詫び申し上げる」このうちタンザニアのホームタウンに認定された長井市は2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックでホストタウンとなっていてこれまで地元のマラソン大会にタンザニア選手団を招待するなど交流を深めていました。長井市の内谷重治市長は先ほど報道陣の取材に対し次のように述べました。内谷重治市長「決して悪い事業ではないと思ったので残念な思い。これからの交流も温かく見守って励ましていただければ」内谷市長は「今後もタンザニアとの交流は続けていきたい」としています。