アジア株　総じて下落、豪州株は小反発

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 26484.68（-33.97 -0.13%）

中国上海総合指数 3853.30（-0.34 -0.01%）

台湾加権指数 26023.85（-172.88 -0.66%）

韓国総合株価指数 3471.11（-1.03 -0.03%）

豪ＡＳＸ２００指数 8772.96（+8.50 +0.10%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81545.81（-169.82 -0.21%）



２５日のアジア太平洋株式市場は総じて下落。前日の米国株の下落を受けて、軟調に推移する市場が多かった。新規の手掛かり材料に乏しく、方向感に欠ける市場が多かった。上海株、香港株、豪州株は前日終値を挟んでの振幅となった。



中国大陸市場で上海総合指数は小反落。ほぼ変わらず。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行鉱物生産会社の山東黄金礦業、自動車メーカーの上海汽車集団が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、電子商取引のＪＤドットコムが買われる一方で、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、金属加工会社のシムズ・メタル・マネジメントが買われる一方で、健康関連企業のアンセル、医療機器メーカーのレスメドが売られた。



