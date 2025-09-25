広島の床田寛樹投手が２５日、マツダスタジアムで２６日のヤクルト戦（神宮）に向けて調整した。２ケタ勝利に王手をかけて以降、９月は３戦３敗。今季最終登板で、球団左腕で９１年まで６年連続でマークした川口和久以来２人目の３年連続２ケタ勝利を目指す。

「最後、勝って終われたら一番いいなと思います。２桁勝ちたいというのありますし、終わりよければすべてよしだと思うので、最後、勝って気持ち良く終われたら。何とかいい姿で終われたらいいなと思います」

昨季まで２年連続でチーム最多１１勝を挙げ、今季も勝ち頭。ただ、自己ワースト１１敗で２０年（５勝８敗）以来の負け越しが決まっている。自身のほか、ともに今季の登板を終えた森下が６勝１４敗、大瀬良も７勝９敗と負け越した。

「僕ら３人はやっぱり貯金ですかね。結局、全員負け越してるし、その借金がそのままチームの状態になっている。（Ｂクラスは）僕ら３人の責任かなと思います。森（７勝７敗）も今年、本当に頑張ってるし、僕らもそれに負けないように何とかできれば」

昨年も９月以降に１勝もできずにシーズンを終えた。Ｂクラスが決まった今、自身が２ケタに到達していれば、後輩に登板機会を譲ることもできた。野手は全員が２０代という若手に切り替わったが、森浦、栗林、島内、ハーンの勝ちパターンが残っているのは「僕が投げるために」と受け止める。勝って意地を見せる。