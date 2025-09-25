ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国最大の穀倉地帯に収穫期到来 黒竜江省 中国最大の穀倉地帯に収穫期到来 黒竜江省 中国最大の穀倉地帯に収穫期到来 黒竜江省 2025年9月25日 17時56分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） 【新華社双鴨山9月25日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省で秋の収穫期を迎え、各地で穀物の刈り取り作業が始まった。 ２３日、黒竜江省の農業企業、北大荒農墾集団傘下の閆家崗（えんかこう）農場で作業する自動収穫機。（ハルビン＝新華社記者／張濤） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司の田んぼで稲刈りを行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、北大荒農墾集団傘下の閆家崗（えんかこう）農場で作業する自動収穫機。（ハルビン＝新華社記者／張濤） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司の大豆畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司の大豆畑で収穫作業を行うコンバイン。（双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、北大荒農墾集団傘下の閆家崗（えんかこう）農場で作業する自動収穫機。（ハルビン＝新華社記者／張濤） ２３日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司のトウモロコシ畑で収穫作業を行うコンバイン。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） ２３日、黒竜江省の農業企業、北大荒農墾集団傘下の閆家崗（えんかこう）農場で収穫した稲を抱える農家の人。（ハルビン＝新華社記者／張濤） リンクをコピーする みんなの感想は？