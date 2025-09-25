戸田恵子、やなせたかしさんから贈られた“超レア”な『アンパンマン絵皿』を披露 人気キャラがズラリ「プライベートで岐阜の多治見のほうでお作りになったって聞いています」
人気アニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系）でアンパンマンの声を務める声優・俳優の戸田恵子（68）が25日、自身のブログを更新。同作品の作者・やなせたかしさん（享年94）から贈られたという“宝物”を紹介した。
【写真】「わ〜、素敵な大皿！」「愛が溢れている」やなせたかしさんから贈られた“超レア”なアンパンマン絵皿
公開したのは、アンパンマンの絵皿。この皿は、22日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演した際に披露した“自宅に眠るお宝”で、放送では「非売品なんですけどれも、先生がご存命のときに何かのときに記念でということで、何人かの人がいただいたと思う」「プライベートで岐阜の多治見のほうでお作りになったって聞いています」と、かなりの貴重品であることを説明した。
白地の大皿には、アンパンマンを筆頭にばいきんまん、しょくぱんまん、カレーパンマン、メロンパンナちゃん、ドキンちゃんなど、おなじみのキャラクターたちがズラリ。藍色で手書き風に描かれている。
ブログでは「まだこれに料理を乗せたことはないけど。なんか気が引ける」と皿は鑑賞がメインであることを明かしつつ、「でも使った方がお皿も喜ぶかな」とも記した。
レアな写真に、ファンからは「わ〜、素敵な大皿！」「愛が溢れている素敵なお皿ですね」「可愛いですね。お部屋に飾って眺めていたいです」「家宝ですね」「この絵柄のハンカチなんてあったら毎日使う！」「大切なものをご披露ありがとうございます」など、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「わ〜、素敵な大皿！」「愛が溢れている」やなせたかしさんから贈られた“超レア”なアンパンマン絵皿
公開したのは、アンパンマンの絵皿。この皿は、22日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演した際に披露した“自宅に眠るお宝”で、放送では「非売品なんですけどれも、先生がご存命のときに何かのときに記念でということで、何人かの人がいただいたと思う」「プライベートで岐阜の多治見のほうでお作りになったって聞いています」と、かなりの貴重品であることを説明した。
ブログでは「まだこれに料理を乗せたことはないけど。なんか気が引ける」と皿は鑑賞がメインであることを明かしつつ、「でも使った方がお皿も喜ぶかな」とも記した。
レアな写真に、ファンからは「わ〜、素敵な大皿！」「愛が溢れている素敵なお皿ですね」「可愛いですね。お部屋に飾って眺めていたいです」「家宝ですね」「この絵柄のハンカチなんてあったら毎日使う！」「大切なものをご披露ありがとうございます」など、さまざまなコメントが寄せられている。