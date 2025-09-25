キティ・マイメロ・クロミ…お子さんへの“ご褒美”に サンリオ好き必見のアパレル福袋
サンリオ好きの子どもにとって、“推しキャラ”を身に着けられるアイテムは特別なもの。そのキャラクターがまとめて手に入るのが「サンリオ福袋」だ。ウェアや靴下など普段使いできるアイテムがセットになっていて、実用性もばっちり。新しい季節のスタートに、お子さんへの“ご褒美買い”やプレゼントとしてもおすすめの福袋を紹介する。
【写真】キッズの全身コーデが叶うサンリオ福袋
■[サンリオ] 福袋 ハローキティ5点セット ガールズ
キティちゃん好きの女の子にぴったりの5点セット。トップス、ボトムス、バッグなど、コーディネートが完成するアイテムがそろう。デイリー使いできる実用性と、子どもらしいかわいさを兼ね備えており、季節の変わり目にぴったりな福袋。
・全身コーデが完成するバランスの良いセット内容
・普段着にも取り入れやすいシンプルでかわいいデザイン
・ギフトやご褒美にも最適なお得感
■[サンリオ] 【福袋】マイメロディ5点セット ガールズ
マイメロ好き必見の5点セット。やさしい色合いと女の子らしいデザインが特徴で、普段のコーデを一気に華やかにしてくれる。トップスやバッグなど、日常で使えるアイテムばかりだから実用性も高い。
・ガーリーなピンクを基調にした可憐なデザイン
・普段使いしやすいアパレル中心のラインナップ
・マイメロ推しの子どもへのご褒美にぴったり
■[サンリオ] 【福袋】クロミ4点セット ガールズ
ちょっぴりクールで個性的なクロミの4点セット。黒やパープルを基調にしたデザインは、大人っぽさを求める女の子におすすめ。アパレルに小物が加わり、クロミらしい世界観をしっかり堪能できる。
・甘さ控えめでスタイリッシュなデザイン
・クロミの世界観を反映したアパレル＆小物セット
・普段着から特別な日まで幅広く使える
■[サンリオ] 福袋 ハローキティ5点セット ベビー
ベビー用に作られたハローキティの5点セット。小さな子どもにやさしい素材を使用し、着心地の良さとかわいさを両立。お出かけや保育園にも便利で、出産祝いとしても喜ばれるアイテム。
・赤ちゃんの肌にやさしい素材感
・ギフトにも最適なかわいらしいデザイン
・実用的で毎日使いやすい内容
■[サンリオ] 【福袋】キッズ靴下 10点セット(キティ＆キャラクターMIX)
毎日使える靴下が10足も入ったお得な福袋。キティを中心に人気キャラがMIXされているから、日替わりで“推しキャラ”を楽しめる。サイズ展開も幅広く、兄弟姉妹でシェアするのもおすすめ。
・10足入りで圧倒的コスパ
・キャラMIXで飽きずに使える
・日常使いにぴったりな実用性
■[サンリオ] ファニーパック 【福袋】キッズ靴下10点セット(マイメロディ＆キャラクターMIX)
マイメロを中心に、人気キャラがデザインされた靴下10点セット。色柄もバリエーション豊富で、気分やコーデに合わせて選べるのが楽しい。毎日の登園や通学用に重宝するアイテム。
・マイメロ推しに嬉しいバリエーション
・10足入りで買い足し不要のボリューム感
・実用性とかわいさを兼ね備えた日常必需品
■キャラクター サンリオ マイメロディ バスギフト 3点セット
マイメロディのパッケージに入った入浴剤・タオルなどのバスギフト。かわいさと実用性を兼ね備え、お風呂時間を特別に演出してくれる。アパレル福袋とあわせてギフトにすれば、さらに喜ばれること間違いなし。
・マイメロデザインで気分が上がる
・バスアイテムで癒しの時間を提供
・プレゼントにもぴったりな可愛いセット
サンリオ福袋は、推しキャラのアイテムを“まとめて”手に入れられるお得感が魅力。アパレルや靴下は実用性が高く、毎日のおしゃれに活躍する。ギフトやご褒美としてもぴったりなラインナップがそろっているので、この機会にお気に入りのキャラクター福袋を見つけてみてほしい。
【写真】キッズの全身コーデが叶うサンリオ福袋
■[サンリオ] 福袋 ハローキティ5点セット ガールズ
・全身コーデが完成するバランスの良いセット内容
・普段着にも取り入れやすいシンプルでかわいいデザイン
・ギフトやご褒美にも最適なお得感
■[サンリオ] 【福袋】マイメロディ5点セット ガールズ
マイメロ好き必見の5点セット。やさしい色合いと女の子らしいデザインが特徴で、普段のコーデを一気に華やかにしてくれる。トップスやバッグなど、日常で使えるアイテムばかりだから実用性も高い。
・ガーリーなピンクを基調にした可憐なデザイン
・普段使いしやすいアパレル中心のラインナップ
・マイメロ推しの子どもへのご褒美にぴったり
■[サンリオ] 【福袋】クロミ4点セット ガールズ
ちょっぴりクールで個性的なクロミの4点セット。黒やパープルを基調にしたデザインは、大人っぽさを求める女の子におすすめ。アパレルに小物が加わり、クロミらしい世界観をしっかり堪能できる。
・甘さ控えめでスタイリッシュなデザイン
・クロミの世界観を反映したアパレル＆小物セット
・普段着から特別な日まで幅広く使える
■[サンリオ] 福袋 ハローキティ5点セット ベビー
ベビー用に作られたハローキティの5点セット。小さな子どもにやさしい素材を使用し、着心地の良さとかわいさを両立。お出かけや保育園にも便利で、出産祝いとしても喜ばれるアイテム。
・赤ちゃんの肌にやさしい素材感
・ギフトにも最適なかわいらしいデザイン
・実用的で毎日使いやすい内容
■[サンリオ] 【福袋】キッズ靴下 10点セット(キティ＆キャラクターMIX)
毎日使える靴下が10足も入ったお得な福袋。キティを中心に人気キャラがMIXされているから、日替わりで“推しキャラ”を楽しめる。サイズ展開も幅広く、兄弟姉妹でシェアするのもおすすめ。
・10足入りで圧倒的コスパ
・キャラMIXで飽きずに使える
・日常使いにぴったりな実用性
■[サンリオ] ファニーパック 【福袋】キッズ靴下10点セット(マイメロディ＆キャラクターMIX)
マイメロを中心に、人気キャラがデザインされた靴下10点セット。色柄もバリエーション豊富で、気分やコーデに合わせて選べるのが楽しい。毎日の登園や通学用に重宝するアイテム。
・マイメロ推しに嬉しいバリエーション
・10足入りで買い足し不要のボリューム感
・実用性とかわいさを兼ね備えた日常必需品
■キャラクター サンリオ マイメロディ バスギフト 3点セット
マイメロディのパッケージに入った入浴剤・タオルなどのバスギフト。かわいさと実用性を兼ね備え、お風呂時間を特別に演出してくれる。アパレル福袋とあわせてギフトにすれば、さらに喜ばれること間違いなし。
・マイメロデザインで気分が上がる
・バスアイテムで癒しの時間を提供
・プレゼントにもぴったりな可愛いセット
サンリオ福袋は、推しキャラのアイテムを“まとめて”手に入れられるお得感が魅力。アパレルや靴下は実用性が高く、毎日のおしゃれに活躍する。ギフトやご褒美としてもぴったりなラインナップがそろっているので、この機会にお気に入りのキャラクター福袋を見つけてみてほしい。