東ブクロ、セクシー女優の元カノを告白 スタッフは大爆笑「全員、お世話になった方」
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、24日深夜に放送されたテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。セクシー女優の元カノの名前をスタジオで告白する場面があった。
【写真】素肌あらわ…キャバ嬢デビューした森香澄
今回は、ジェンガのゲーム中に東ブクロが森香澄の違和感に気づけるのかを検証するドッキリ企画“違和感5”の答え合わせを行った。森の“違和感”にすべて気づくことができれば100万円という内容だったが、東ブクロは3つの違和感にしか気付けず、チャレンジは失敗。番組のエンディングで罰ゲームを受けることに。
お題が書かれたジェンガから1つ選び、その罰ゲームを実行。東ブクロが引いたのは“先日『クロナダル』で8人の芸能人と付き合ったと言っていましたが、元有名アイドル以外の方を1人教えてください。クロナダル同様、ピーで音声は隠し、元有名アイドルなどのヒントでO.A.対応します”というもの。
森が「私たち口は堅いです」と暴露を促すと、東ブクロは「まぁええか」と覚悟を決め、「いいましょか…セクシー女優の○○さん」と、放送上では音声が伏せられていたが、スタジオでは元カノを実名告白。森は誰か分からず「スタッフ全員笑ってる…置いてかれてる」とキョトン。東ブクロはそのスタッフ陣を指して「全員、お世話になった方」と説明し、「まだおるんで、また言いに来ますわ」といい、番組を締めくくった。
森が「私たち口は堅いです」と暴露を促すと、東ブクロは「まぁええか」と覚悟を決め、「いいましょか…セクシー女優の○○さん」と、放送上では音声が伏せられていたが、スタジオでは元カノを実名告白。森は誰か分からず「スタッフ全員笑ってる…置いてかれてる」とキョトン。東ブクロはそのスタッフ陣を指して「全員、お世話になった方」と説明し、「まだおるんで、また言いに来ますわ」といい、番組を締めくくった。