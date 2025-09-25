【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）

【映像】ベンチで「イチャイチャ」する大谷とベッツ

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回から“MVPコンビ”の共演で先制点を奪うと、ベンチで見せた仲睦まじい姿にファンの注目が集まった。

試合は初回、カウント3−1からの5球目を強振。打球はフェンス直撃のスリーベースとなり、いきなり先制のチャンスを演出した。続くムーキー・ベッツがライトへの犠牲フライを放ち、大谷が余裕を持って生還。ドジャースが1点を先取した。大谷はこの得点で今季143得点目となり、メジャー全体で2位のジャッジ（ヤンキース）に10得点差をつけてトップを独走している。

チームメートの祝福を受けながらベンチへと戻ってきた2人。大谷は最後にベッツとタッチを交わし、ベンチに腰を下ろしたが、ベッツに話しかけられ再び立ち上がると、ベッツの肩に手を添え、満面の笑みを見せながら談笑する様子が捉えられた。

見事なイチャイチャぶりに中継の視聴者からは「楽しそうw」「いい笑顔」「大谷ムーキー笑顔でええな」「ベッツもニコニコ」「2人の笑顔、初めて見たわ」といった声が相次ぎ、ABEMAコメント欄にも和やかな空気が漂っていた。

試合中の真剣な表情とのギャップもあり、MVPコンビのリラックスした笑顔は注目の的に。得点を奪うプレーとベンチでのじゃれ合いで、ファンを2度楽しませる一幕となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）