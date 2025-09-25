¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡× ¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÆÃ·±¡É¤Ç¡ÖÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿¿ÈÂÎ¡×¤Ë¡© ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¼¥í¤«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ä©Àï¤ËÌ©Ãå
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¡£º£¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬À¸¡×¤È¤·¤Æ»¨Ì³¤ä²¼ÀÑ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ë¡ØABEMA ¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿ÄË¡¹¤·¤¤¥¦¥ë¥Õ¤Î¿ÈÂÎ&¥á¥Ç¥£¥¢½é¸ø³«¤Î¿·µï
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½ÀÆ»¤ò°úÂà¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Å¾¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·îË¿Æü¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÌîÌÓÆ»¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¨¬¨¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤Îý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥ë¥Õ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Î10¡Á13»þ¤ÏÎý½¬¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤ÏÎý½¬¸å¤Ë14»þ¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¬¨¬¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥ë¥Õ¡Ö´ðÁÃÎý¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬£±»þ´ÖÈ¾¤«¤é£²»þ´Ö¼å¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï½µ£¶Æü¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÊÂ¹Ô¤¹¤ëÂ¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¡¢Îý½¬¸å¤Ï¿ÈÂÎ¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥ë¥Õ¡ÖÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é5¡Á6¥¥í¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£120¥¥í¤¯¤é¤¤¤«¤é¸ºÎÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Çº£¤Ï116¥¥í¡Á117¥¥í¤¯¤é¤¤¡£110¥¥í¤Þ¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂÎ½Å´ÉÍý¤Î¤¿¤á¼«¿æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µû¤ò¼«¤é»«¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë£²LDKÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤º¤Ã¤È¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¨¬¨¬¤Ê¤¼µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ½ÀÆ»¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¤Î¤«¡©
¥¦¥ë¥Õ¡Ö½ÀÆ»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í¥¾¡¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤é¤¤¤Ä¤«¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø½ÀÆ»¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½ÀÆ»¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤º¤Ã¤È¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤Ö¤ï¤Ã¤ÈÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¡£»î¹ç°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤âÀ¸¤ÍÍ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤¬¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âSNS¤ÎÈ¯¿®¤È¤«¤âÁ´¤Æ´Þ¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡È½ÀÆ»¤ÎÊÊ¡É¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥ë¥Õ¡Ö½ÀÆ»¤ÏÂ¤òÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¹¤êÂ¡Ù¤ÇÆ°¤¯¤Î¤ÇËÍ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½ÀÆ»¤Ï¹½¤¨¤¬¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÁÈ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹½¤¨¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¨¬¨¬½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¥¦¥ë¥Õ¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤½¤ì¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×
¡¡9·î¡¢ÀéÍÕ¡¦Åì¶â¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃª¶¶¹°»êVS±ÊÅÄÍµ»Ö¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¸å¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥ë¥Õ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1·î4Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë