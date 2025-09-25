「中秋の名月」前にお月見の団子が値上げ　もち米価格高騰は”令和のコメ騒動”が影響　団子サイズ小さくして調整も

10月6日は中秋の名月。

恒例のお月見に欠かせないものといえば「お団子」です。

「イット！」が訪ねたのは、創業1937年という東京・板橋区の老舗和菓子店「和菓子商 三木家」。

店の名物は、しっかりと焼き目を付けた団子に、優しい甘さが広がるしょうゆダレをたっぷりと絡ませた「たれ団子」1串110円（税込み）です。

もう1つ、自家製あんこたっぷりの「よもぎ団子」も110円（税込み）です。

そんな、安くておいしい味で愛されてきた老舗が、中秋の名月を前に頭を悩ませています。

和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：

注文は来てるんですけど、値段はちょっと待ってくださいって言っている。

予約が入り始めた月見団子の値段をどうするか。

原料となるもち米の仕入れ値が、このところ異常に高騰しているのです。

もち米のブランド米「こがねもち」は2025年に相次いで値上げが行われ、10月の仕入れ値は2万9400円だといいます。

和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：

去年（12月）のお餅つきをやったときは1万2100円だったんで、倍以上。

急激な値上げの背景にあるのは、令和のコメ騒動。

その影響が、もち米にも及んでいたのです。

和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：

コメ騒動になってから「もち米」を少し減反して、食べる「うるち米」にした方が畑の利益がいいと言って。

生産の現場では、作物をもち米から主食用の米に切り替える農家が増加。

そのあおりで、もち米も争奪戦へ。

相次ぐ原材料の高騰で、この店では2024年6月、名物の「たれ団子」を10円値上げ。

さらに、この春には団子を作る機械にも手を加えました。

出てくる団子の大きさを数ミリ小さくすることで、これまでの100個分の材料で、108個の団子を作るという苦肉の策で何とか値上げを回避。

しかし、こうした工夫ももはや限界だといいます。

和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：

（去年と）同じ利益だったら（理想は）140円くらい。でもそんな一挙に上げたら、お客さん引いちゃうので10円上げようかな。