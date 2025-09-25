北日本中心に警報級大雨の可能性、土砂災害や河川増水に警戒を　スーパー台風で台湾14人死亡33人安否不明…堤防決壊も　中国では72万世帯停電

25日午後3時ごろの秋田市内で撮影された映像では、車のフロントガラスをたたくほどの激しい雨が降り、前を走る車が大きな水しぶきを上げている様子が分かります。

前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が不安定となっていて、北日本を中心に、26日にかけて警報級の大雨となる可能性が出ています。

25日午前7時半ごろに北海道・函館市で撮影された映像では、道路に強い雨が打ち付けている様子が確認できます。

北海道では、福島町などでこれまでに50mmを超える雨が降っています。

大雨の影響で、札幌と函館を結ぶ特急「北斗」など11本が運休となりました。

雨は今後も降り続き、東北地方の日本海側では、多いところで26日朝までの24時間に100mmの雨が降ると予想されています。

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水には十分な警戒が必要です。

一方、勢力の強さから“スーパー台風”と呼ばれ、台湾などに大きな被害をもたらした台風18号。

24日夕方には、中国南部の広東省に上陸しました。

24日に広東省深セン市で撮影された映像では、強い風と雨で、木が倒れている様子が分かります。

中国では約72万世帯が停電し、公共交通機関も運行を取りやめた他、学校が休校になるなどの影響が出ました。

一方、香港のホテルで撮影された映像では、押し寄せた海水がドアのガラスを突き破り、一気に室内へ流れ込む様子が確認できます。

香港では、多くのレストランが同様の被害を受けました。

レストランのオーナーは「波で全てを失いました。とてもひどいです。再開には1カ月かかるかもしれません」と話しました。

今回の台風18号によって、最も大きな被害が出たのが台湾です。

東部の花蓮県では堤防が決壊し、市街地に大量の水が流れ込み、多くの建物が浸水しました。

台湾ではこれまでに14人が死亡し、33人の安否が分からなくなっています。

25日に撮影されたドローンの映像では、広い範囲が泥に覆われ、川に架かっていた橋は流され、橋脚だけが残っている様子が分かります。

台風18号は、25日午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

一方、24日発生した台風20号が18号と似たコースをとると予想されています。

被害に遭った地域に再び台風が接近する可能性があり、注意が必要です。