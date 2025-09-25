芸能生活60年をゆうに超え、まさにお笑い界のレジェンドである西川きよしによるスペシャル番組「ベストヒットグル目ぇ」の第７弾が9月28日（日）午後3時25分からABCテレビで放送される。

©ABCテレビ

今回のテーマは、「今すぐ食べたい！SNSで話題の関西ご指名グル目ぇ」！今、SNSで話題沸騰中の関西人気グルメを紹介！ きよし師匠の”ご指目ぇ” を受けた出演者たちが、気になるお店に行き、絶品グルメをリポートする。最新の韓国グルメやビジュアルも食感もオンリーワンのラーメン、巨大すぎるひんやり映えスイーツ！？

出演するのは、芸歴60年を超えた”お笑い界のレジェンド”西川きよしと、きよしを慕うチュートリアル、レイザーラモンRG、吉田朱里。

番組は、レイザーラモンRGが西川ヘレンに扮して歌う、毎回恒例の“あるあるソングからスタート。これを見たきよしの反応ははたして！？さらに、吉田朱里のおめでたい報告もあり、和やかなムードで番組が始まる。

まずは、「SNSで話題の関西最新＆流行グルメ」をVTRで紹介。目新しいグルメが次々に登場し、スタジオは大盛り上がり！その中から、スープにつけて楽しむ“飲めるタコス”をスタジオで試食したレイザーラモンRGの感想にも注目！

さらに、きよしからグルメリポートを“ご指目ぇ”されたのは、レイザーラモンRGと西川かの子。2人が向かったのは大阪コリアタウンの前にある、2023年に日本初出店した韓国で人気の麺料理店。本場の味が楽しめるお店でいただく最新の韓国グルメ「カルグクス」は、韓国では家庭料理のひとつで、おやつ代わりにも食べられるそう。

「SNSで話題のオンリーワングルメ」では、見た目のインパクトが抜群の“真っ白だし巻き”をスタジオで試食！正真正銘、真っ白なだし巻きに一同も仰天する！他にも気になったオンリーワングルメを食べに行くよう、きよしに“ご指目ぇ”されたのは、RGとチュートリアル・福田。２人は、泡をかけて食べる新感覚の「魯山人つけ麺」を堪能。ビジュアルも食感も、味わいもまさにオンリーワンのラーメンに2人は大興奮！

「SNSで話題のスイーツ」では、きよしに“ご指目ぇ”されたチュートリアル・福田と吉田朱里が、大阪・玉造にあるかき氷で有名なカフェを訪れる。インスタ映えで話題のかき氷は、とにかく巨大で四角い！そのボリュームは食べきれるか不安になるほど！？なぜ四角いのか、その意外な理由に迫る。さらに、吉田朱里流の映える撮影テクニックも必見！

「SNSで話題のグルメインフルエンサー」を紹介するVTRでは、元NMB48の出口結菜がSNSに投稿したヘルシーメニューが気になり、きよしに“ご指目ぇ”された吉田が、NMB48時代の後輩である出口とともに人気のカフェ店を訪れる。“グルテンフリー✕低カロリー✕発酵食”がテーマのカフェで、出口が投稿した一番人気のメニュー「玉ねぎ麹のからあげ」を堪能。ボリューミーなのに500キロカロリー以下というヘルシーさに加え、その美味しさに2人は驚く！さらに、グルテンフリーの絶品デザートも登場。後輩、出口の見事な食リポを見て、吉田も挑戦してみるが…！？

「関西発！プレミアム食材グル目ぇ」のコーナーでは、関西でまだあまり知られていない絶品プレミアム食材を発掘し、一流シェフに料理を作ってもらう。

今回、プレミアム食材を調達するのはお笑いコンビのオーサカクレオパトラ。2人は和歌山県有田市にある近畿大学の農場を訪れる。マグロの養殖で有名な近大だが、学生さんが紹介してくれたのは、38年もの歳月をかけて開発した新品種「近大マンゴー『愛紅』」！濃厚な甘みとシルクのようになめらかな食感が特徴だとか。オーサカクレオパトラの2人は近大マンゴーを収穫させてもらい、その美味しさに大興奮する！

関西発のプレミアム食材「近大マンゴー」を調理するのは、「濃厚担担麺 BaFIT」の藤田隼シェフ。「CHEF-1グランプリ」にも出場した新進気鋭の実力派！そんな藤田シェフが考案する、中華とマンゴーがコラボした家庭でもマネできる超簡単メニューとは、一体どんな料理なのか！？そして、スタジオで試食したきよしの目はどんどん大きくなり…！？

【番組情報】

「きよしが丸かじり 関西ベストヒットグル目ぇ」

2025年9月28日 日曜 午後3時25分～午後4時55分

出演：西川きよし、チュートリアル、レイザーラモンRG、吉田朱里

VTR出演：西川かの子、オーサカクレオパトラ、出口結菜

公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/sp/marukajiri/