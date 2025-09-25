フリーアナウンサーの青木源太（42）が25日、大阪市のカンテレで行われた秋の改編会見に出席。MCを務める情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）をアピールした。

同番組は秋の改編から、フジテレビ、秋田テレビ、テレビ長崎でも放送され、全国19の放送局にエリアが拡大。フジテレビでは29日の放送より、第2部（午後2時48分〜）が放送される。

青木アナは「身の引き締まる思い。制作スタッフとともに、1人でも多くの皆さんに見ていただくことを目標に頑張ってまいりましたので、見ていただくエリアが広がるのは素直にうれしい」とにっこり。

「生にこだわる」「熱いトーク」「楽しさ」の3つを打ち出し、「非常に関西色の強いという点では、濃い口のソースだと思うんですが、あえてそこは変えずに関東の皆さんにお楽しみいただきたい。MCの私にできることは食べやすいようにキレイに切り分けてお届けすることに徹する。味付けは変えません。このままの『とれたてっ』で突き進んでいきたい」と、曜日レギュラーーを務めるハイヒールリンゴ、ブラックマヨネーズ吉田敬、メッセンジャー黒田有、小籔千豊に委ねた。

フジテレビでは後半1時間だけの放送となるが、水曜日名物のドラマ「あなたにもふりかかる？ 修羅場ストーリー」はしっかり放送する。

「身の回りで『とれたてっ』の話をすると、『ああ、修羅場やってる番組ね』とよく言われる。番組の強力なタグのひとつで、番組を語る上で、そういう特色はすごく大事。あの時間帯に裏局にもないちょっとドロドロしたドラマを見ていただくのは特色の1つなので大事にしていきたい」

裏番組にあたる日本テレビ系「ミヤネ屋」（読売テレビ制作）、TBS系「ゴゴスマ」（CBCテレビ制作）については「先行2局というのは歴史もあるし、MCの宮根（誠司）さん、石井（亮次）さんはアナウンサー界の大先輩で学ぶところが非常に多い。今の段階で『とれたてっ』はまだまだな部分がある。認知度が広がるよう、1歩ずつ地道につみかさねていきたい」

番組には、その裏番組2局にも出演する元大阪市長で弁護士の橋下徹氏がたびたび出演している。

青木アナは「橋下さんは舌鋒（ぜっぽう）鋭く、世の中の出来事を切っていただく番組になくてはならない存在。ミヤネ屋にもゴゴスマにも出ているテレビ界で希有（けう）な存在」とした上で、「ご家族のお話をするときに、父親の顔がのぞいたり、時折、家族にないがしろにされる負け顔も見せる。それがおもしろいし、スタジオも柔らかい雰囲気になる。舌鋒鋭い橋下さんだけでなく、父親としての橋下さん、夫としての橋下さん、家庭人としての顔を引き出していきたい」と語った。