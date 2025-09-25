秋の全国交通安全運動に合わせ、50歳以上のベテランドライバーを対象にした交通安全講習会が開かれました。



参加者はシミュレーターで事故を防ぐための注意点を再確認しました。



仙北警察署 交通課 川井巧 係長

「横断歩道のない場所を横断していって、その横断中に車が衝突するっていう交通事故、これも非常に多く発生しています」



秋の全国交通安全運動に合わせ、仙北警察署が開いた交通安全講習会には市内の事業所から11人が参加しました。





参加者は車の死角から子どもが飛び出すなど、事故が起こりやすい状況を体験できるシミュレーターで注意点を再確認しました。仙北警察署 交通課川井巧 係長「こちらが直進、相手が右折という状況です」「右直の事故も当署管内でも多く発生しております」「過度な優先意識は持たないと」日々の仕事をはじめ、買い物や外出など長年ハンドルを握っている参加者たち。路上に潜む様々な危険を予測しながら運転することの大切さを改めて胸に刻みました。参加者「画面ちょっと怖かったです。たくさん危険な箇所があって」「とても勉強になりました」参加者「長年運転しているとそういうことも少しおろそかになっているのかなってきょうは感じました」「危険予知をやっぱりしっかりして安全運転に努めれればいいかなと思います」日が暮れるのが日々早まる秋は交通量が増える帰宅時間帯に薄暗くなりはじめ、事故の危険性が高まります。警察は、歩行者には反射材などの活用を、ドライバーにはより一層の安全確認の徹底を呼びかけています。