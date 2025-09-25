TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第13話「本当に好きなの？」のあらすじと先行場面写真が公開された。

参考：梅田修一朗ら、『渡くんの××が崩壊寸前』注目ポイントを語る 「苦悩も楽しんでほしい」

本作は、鳴見なるによる同名コミック（講談社『月刊ヤングマガジン』所載）をアニメ化した日常崩壊系ラブコメ。『干物妹！うまるちゃん』（作画監督など）、『カッコウの許嫁』（絵コンテ）で知られる直谷たかしが監督を務める。

ケガした真輝奈の見舞いに来た直人は、構ってもらうついでに揺さぶりをかけたい真輝奈に、将来、紫と結婚するつもりがあるのか問われる。まだ自分に自信がなく、美桜にもよく思われていないと卑屈になる直人に、真輝奈は本当に好きならそんなことは気にせず一緒にいたいと思うはずと本質を突いたことを言う。考えてみれば近い将来のことに現実感が持てない直人は、本当に紫のことが好きなのか、己の気持ちを自問するのだった……。

公開された先行場面写真では、直人が紫の図書館での2ショットをはじめ、直人の携帯を覗き込もうとする紗月の姿などが切り取られている。

