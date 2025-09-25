天気が悪い日に便利なのがお店に行かなくても出来立ての料理が届くフードデリバリーサービス。



ただ、お店でのテイクアウトよりも値段が高いので、少しためらってしまう…という方も多いかもしれません。



そんな方のために、フードデリバリー大手の「ウォルト」が、新たなサービスを始めました。



その名も「デリバリーなのに店頭価格」。





物価高に伴う家計の負担を減らそうという取り組みです。中村真梨子記者「デリバリーサービスでは、店頭よりも高い価格に設定されているのが一般的なんですが、こちらのお店の日替わりデリプレート1400円。これをウォルトで見てみますと、こちら。同じ価格で販売されているんです」フードデリバリーサービス「ウォルト」を展開する「ウォルトジャパン」が25日ら秋田市でスタートした、「デリバリーなのに店頭価格」。一般的に、デリバリーサービスでは、店頭価格に容器代などを上乗せして、3割から4割、高い価格で販売しています。こうした中、秋田市内30以上の店舗が参加して、価格を据え置くキャンペーンを始めました。物価高に伴う家計の負担を減らそうという取り組みです。亀の町ストア 齋藤圭店長「コロナが明けて、皆様車をお持ちなので、皆様逆にお店にご来店するお客様が多いので、車を持っていないお客様にも、もっとこう気軽に食べていただきたいなと思って、そういうところを期待しています」Wolt Japan 龍信太郎さん「免許返納されたご高齢の方とか、小さいお子さんがいるご家庭とかですね、デリバリーを必要とされている方、いっぱいいらっしゃると思います。物価高ですごく家計が圧迫されている中で、そういったデリバリーサービスを必要とされている方々が、よりサービスを利用しやすくなればいいなと、そんな思いでこの取り組み始めさせていただきました」4年前に秋田市でサービスを開始した「ウォルト」。今回の実質値下げで、利用者の拡大と売り上げの増加を目指しています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢同じくフードデリバリー大手の「ウーバーイーツ」は、24日から、新たに大仙市と横手市、大館市、由利本荘市の一部地域で配達サービスを開始しています。コロナ禍以降、全国で一気に広がったデリバリー市場が、県内でも広がりを見せています。