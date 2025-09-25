MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて9月25日より放送されるTVアニメ『永久のユウグレ』の追加キャストとして、沢鶴岡聡、子安武人、仲野裕、伊瀬茉莉也の出演が決定した。

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

鶴岡が演じるのは、ハコダテ村周辺一帯を管理し、身分が低い住民たちに理不尽な恐怖を与えているOWEL所属の北H4-27地区総合管理官のカニス。子安は、様々な事情でOWEL管理下の社会で人権を返上した“レトギア”と呼ばれる人々を管理する管理官のマールム役を担当する。仲野は、アオモリの街を牛耳るマフィア・ロンターノ家のボスで、厳格で残忍、結束と信頼関係を何よりも重んじているウルス役、伊瀬は、センダイにあるOWELが管理する図書館の司書長で、書を愛し、書に尽くす、職務に忠実な女性のセシャト役をそれぞれ演じる。

（文＝リアルサウンド編集部）