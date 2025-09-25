VR¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆÈ¤êÀê¤á¡¡¥³¥Ê¥ß¡Ø¤¤å¤ó♡Tube VR Live¡Ù¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®¼Â»Ü
¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢VRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤¤å¤ó♡Tube VR Live¡Ù¤Î¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®¤ò¡¢9·î25Æü¤«¤é10·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
（関連：【画像】アイドルが間近に接近しているのが分かるスクリーンショット）
¡¡¡Ø¤¤å¤ó♡Tube VR Live¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼«Ê¬1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¥é¥¤¥Ö¡×¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç1ÂÐ1¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖVR¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¡×¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡9·î25Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¤Ï¡¢Meta Quest 3¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿VRÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëVR¥¹¥Æー¥¸¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡×¤Î2¤Ä¤¬ÂÎ¸³²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È1ÂÐ1¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¡ÖVR¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¡×¤¬»þ´Ö¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Ï9·î27Æü19»þ¤«¤é20»þ¡¢¡Ö¥¤¥¤¥È¥³¥É¥ê¡×¤Ï9·î28Æü19»þ¤«¤é20»þ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤âVR¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Öー¥¹¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÀ½VR¥´ー¥°¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¤âÆÃÀßVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
