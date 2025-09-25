『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）今夜放送の第11話でついにデビューメンバーが決定！ファイナル予告も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』の第11話が、9月25日20時からABEMAにて放送。第11話では“ファイナルミッション”を行い、ついにデビューメンバーが決定する。

■ファイナルミッションを実施

7月から10週間にわたる熾烈なミッションを勝ち抜いて、今夜のステージに進んだ16名の参加者たちは、最後のステージとなるファイナルミッションを行う。このファイナルミッションでは、新曲の「Brat Attitude」と「Never Been 2 Heaven」を披露。

キリングパートは、まず練習生同士の評価により候補者をふたりに絞り、そのなかからスタークリエイター（視聴者）の投票によって決定される。

キリングパートを自分がやりたいと練習生たちの間に緊張が走るなかで、「Brat Attitude」に参加している日本人練習生・ユメキも「キリングパートを担当したい」と宣言。投票の結果、ユメキとジャンジアハオが多く票を集め、パク・ドンギュも食い込み、3人が接戦を繰り広げる。

そしてユメキとジアハオのふたりが候補となり、スタークリエイターの投票結果を待つことに。ユメキは「人生最後だと思って、今回のステージを作り上げたい」と意気込みを語っており、今夜のステージに注目が集まっている。

さらに公開された予告映像では、パジャマパーティーでシグナルソングをパフォーマンスしたりとリラックスした様子の練習生たちの姿の他、これまでの“生存者発表式”にて圧倒的な点数で1位をキープしてきたイ・サンウォンが「なんと言えばいいかな…」と涙を流す場面が映し出され、キム・ゴンウらも涙を流すなど、しんみりとしたムードに。ファイナル直前のタイミングで、いったい何があったのか？

毎年多くのグループやアーティストがカムバックやデビューを果たし、世界中の話題を席巻しているK-POP界に旋風を巻き起こすであろう、あらたなボーイズグループが、9月25日20時から生放送で届けられる『BOYS II PLANET』から誕生する。その歴史的な瞬間をお見逃しなく。

(C)CJ ENM. All Rights Reserved.

■番組情報

ABEMA『BOYS II PLANET』

09/25（木）20:00～ ※第11話

